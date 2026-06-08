Dramma nel Milanese | finisce nel fiume insieme a un compagno 60enne disperso nell' Adda

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è disperso nel fiume Adda a Cassano d’Adda dopo essere caduto in acqua insieme a un compagno. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lungo le sponde di via Canterana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno ancora cercando di rintracciare il disperso. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara.