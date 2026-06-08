Dramma nel Milanese | finisce nel fiume insieme a un compagno 60enne disperso nell' Adda

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 60 anni è disperso nel fiume Adda a Cassano d’Adda dopo essere caduto in acqua insieme a un compagno. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lungo le sponde di via Canterana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno ancora cercando di rintracciare il disperso. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara.

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Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, a Cassano d’Adda. Un drammatico incidente ha mobilitato d'urgenza i soccorsi lungo le sponde del fiume Adda, all’altezza di via Canterana, dove due persone sono improvvisamente finite in acqua, venendo trascinate dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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