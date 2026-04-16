Adda ritrovato il giovane di Mezzago | finisce la caccia nel fiume

Dopo settimane di ricerche, il corpo di un giovane di Mezzago è stato trovato nel fiume Adda, vicino a Paderno d’Adda. La scomparsa era avvenuta il 10 aprile scorso, e le operazioni di ricerca sono terminate con il ritrovamento finale. La notizia mette fine alle speranze di ritrovarlo in vita e chiude un episodio che ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale.

Il tragico ritrovamento del corpo di Fabio Locatelli nelle correnti dell’Adda, presso Paderno d’Adda, chiude il doloroso capitolo iniziato lo scorso 10 aprile con la scomparsa del ventisettenne originario di Mezzago. Le operazioni di ricerca, che hanno un massiccio dispiegamento di forze specializzate, si sono concluse con l’esito più amaro per la famiglia e per l’intera comunità brianzola. Le operazioni di soccorso e il ritrovamento nel fiume. Le acque del fiume sono state teatro di un’intensa attività di recupero che ha coinvolto diverse unità d’emergenza. Mercoledì 15 aprile, i soccorsi si erano concentrati con particolare intensità nella zona del ponte San Michele, a Paderno d’Adda, dove vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri avevano intensificato i sopralluoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adda, ritrovato il giovane di Mezzago: finisce la caccia nel fiume Notizie correlate Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da MezzagoE' stato purtroppo trovato morto nelle acque del fiume Adda a Paderno d'Adda il giovane di soli 27 anni scomparso nei giorni scorsi da Mezzago. Il boato, poi il crollo nell’Adda: a Maccastorna la ciclabile (appena terminata) collassa e finisce nel fiumeMaccastorna (Lodi) – Un boato improvviso attorno a mezzogiorno di ieri, un distacco netto e poi il crollo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da Mezzago; Ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da giorni in Brianza; Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni fa; Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio Locatelli. Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da MezzagoMercoledì le ricerche si sono concentrate in forze nella zona del ponte San Michele, a Paderno. Del 27enne Fabio Locatelli non si avevano più notizie dal 10 aprile ... leccotoday.it Mezzago, ritrovato senza vita il ragazzo 27enne scomparso venerdìDopo giorni di ansia e speranza, la comunità di Mezzago piange la perdita del giovane di 27 anni scomparso venerdì scorso. Il corpo senza vita di Fabio Locatelli è stato rinvenuto oggi nel fiume Adda, ... monza-news.it Mezzago, trovato nell’Adda il corpo del 27enne scomparso: si chiudono le ricerche Si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Fabio Locatelli, 27 anni, di Mezzago. Nel pomeriggio i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo del giovane nelle acq - facebook.com facebook