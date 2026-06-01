Senzatetto ucraino trovato morto | l’ennesimo dramma della solitudine

Un uomo ucraino senza dimora è stato trovato morto questa mattina nei terreni di fronte a un supermercato a Monteforte Irpino. Da anni viveva per le strade della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima era conosciuta nel quartiere, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un altro dramma della solitudine si è consumato a Mercogliano. Questa mattina un uomo di origine ucraina, che da anni viveva per le strade della città nell’indifferenza generale, è stato trovato senza vita nei terreni di fronte al supermercato Lidl di Monteforte Irpino. Sul posto sono intervenuti il comandante dei Carabinieri di Mercogliano e il personale del 118 di Avellino per la constatazione del decesso. Essendo l’area di competenza del Comune di Mercogliano, sono state avviate tutte le procedure necessarie. “La morte di quest’uomo – l’amaro commento del Presidente della Misericordia Luca Iandolo- rappresenta... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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