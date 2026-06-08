Drake è in vetta alla Classifica Billboard con Iceman per la terza settimana consecutiva
Drake con Iceman continua a dominare la Classifica Billboard 200: il nuovo lavoro in studio del rapper di Toronto rimane al primo posto della chart americana. Secondo Luminate, l’album pubblicato lo scorso 15 maggio, ha registrato 171.000 unità equivalenti di album negli Stati Uniti nella settimana terminata il 4 giugno (in calo del 24%). Nel dettaglio, le unità SEA ammontano a 170.000 (pari a 174,42 milioni di stream ufficiali on-demand dei brani dell’album, che trascorre la terza settimana anche alla #1 della classifica Top Streaming Albums ), le vendite di album ammontano a quasi 1.000 (in calo del 50%) e le unità TEA costituiscono il resto (in calo del 29%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Drake Dominates Billboard With Iceman Trilogy
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Grazie al debutto di Iceman alla prima posizione della Billboard 200 (datata 30 maggio), Drake ha conquistato il suo quindicesimo album in vetta alla classifica. Il rapper canadese ha raggiunto, così, il record di Taylor Swift per il maggior numero di primi posti t facebook
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