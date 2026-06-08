Drake con Iceman continua a dominare la Classifica Billboard 200: il nuovo lavoro in studio del rapper di Toronto rimane al primo posto della chart americana. Secondo Luminate, l’album pubblicato lo scorso 15 maggio, ha registrato 171.000 unità equivalenti di album negli Stati Uniti nella settimana terminata il 4 giugno (in calo del 24%). Nel dettaglio, le unità SEA ammontano a 170.000 (pari a 174,42 milioni di stream ufficiali on-demand dei brani dell’album, che trascorre la terza settimana anche alla #1 della classifica Top Streaming Albums ), le vendite di album ammontano a quasi 1.000 (in calo del 50%) e le unità TEA costituiscono il resto (in calo del 29%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake è in vetta alla Classifica Billboard con “Iceman” per la terza settimana consecutiva

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Drake Dominates Billboard With Iceman Trilogy

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