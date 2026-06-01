Per la seconda settimana consecutiva Iceman di Drake (pubblicato lo scorso 15 maggio), è in vetta alla classifica album di Billboard 200. Il nono lavoro in studio dell’artista di Toronto, secondo Luminate ha raggiunto le 225.000 unità equivalenti di album negli Stati Uniti nella settimana terminata il 28 maggio. Sul podio insieme ad Iceman, sette giorni fa figuravano anche gli altri due progetti discografici pubblicati in concomitanza, Habibti e Main Of Honour, consentendo a Drake di entrare nella storia della chart, essendo il primo artista ad occupare la top3. Attualmente Habibti è passato dalla #2 alla #7 (53.000 unità, in calo del 53%), mentre Maid Of Honour è scivolato dalla #3 alla #8 (42. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Iceman” di Drake si conferma al primo posto della Classifica Billboard

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Temi più discussi: Drake fa la storia della Billboard 200: ‘ICEMAN’, ‘HABIBTI’ e ‘MAID OF HONOUR’ debuttano insieme alla n.1, n.2 e n.3; Drake domina la Billboard 200 con i suoi tre nuovi dischi; Drake fa la storia con il triplo debutto shock ICEMAN, HABIBTI e MAID OF HONOUR; Taylor Swift sta per essere sconfitta.

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