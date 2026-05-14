L’album “Thriller” di Michael Jackson torna in cima alla classifica Top R&BHip-Hop Albums di Billboard, datata 16 maggio. È la prima volta dopo diversi anni che il disco raggiunge nuovamente questa posizione nella classifica americana. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Billboard, che ha aggiornato la posizione dell’album tra le preferenze degli ascoltatori statunitensi.

Michael Jackson riconquista il trono della classifica Top R&BHip-Hop Albums di Billboard, grazie al ritorno vetta del suo album storico Thriller nella classifica americana datata 16 maggio. Thriller di Michael Jackson ritorna in vetta alla Classifica Billboard. Il sesto lavoro in studio dell’artista è tornato alla ribalta sulla scia dell’enorme successo del film biografico Michael, che ha portato il catalogo del Re del Pop a conquistare la sua 38esima settimana in vetta alla classifica. Pubblicato nel novembre 1982, è riconosciuto come l’album più venduto al mondo dal Guinness dei Primati e come progetto discografico con il maggior numero di certificazioni negli Stati Uniti dalla RIAA ( Recording Industry Association Of America ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Jackson ritorna in vetta alla classifica Billboard con l’album “Thriller”

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