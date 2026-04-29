Mountain bike | grande successo per il sesto Cross country delle giostre
SAN PANCRAZIO SALENTINO - A San Pancrazio Salentino lo sport diventa espressione concreta di una comunità che cresce, e il successo del 6° Trofeo Xco San Pancrazio ne è la dimostrazione più recente. La gara di mountain bike, svoltasi domenica 26 aprile scorso, inserita nel circuito della.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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