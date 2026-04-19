mountain bike gaia tormena vince i mondiali nel cross country eliminator

L’Italia ha ottenuto una vittoria ai Mondiali di cross country eliminator di mountain bike 2026, disputati a Barcellona. Gaia Tormena ha conquistato la medaglia d’oro, aggiungendo così il sesto titolo iridato alla sua carriera. La campionessa ha già ottenuto sette titoli continentali consecutivi. La manifestazione si è svolta in Spagna e ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Ieri l’Italia ha trionfato ai Mondiali di cross country eliminator 2026 di mountain bike: l’azzurra Gaia Tormena ha conquistato la medaglia d’oro a Barcellona, in Spagna, portando a casa il sesto titolo iridato della carriera, ai quali vanno aggiunti sette titoli continentali consecutivi. L’azzurra aveva aperto la propria giornata con il secondo tempo nelle qualifiche in 1’04”00, a 22 centesimi dalla ceca Adela Pernicka, poi ha dominato i turni ad eliminazione diretta, vincendo sia nei quarti di finale, in 2’24”, che in semifinale, in 2’12”. In finale il canovaccio si è ripetuto: l’azzurra ha preso la testa della corsa prima della fine del primo giro ed ha salutato tutte le avversarie, staccandole di forza.🔗 Leggi su Oasport.it

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