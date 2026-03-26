Playoff Mondiali 2026 calendario e programma delle partite | gli orari TV

Il calendario dei playoff dei Mondiali 2026 comprende le partite del Gruppo europeo, che vede coinvolta anche l’Italia, e un mini-torneo intercontinentale in Messico. Sono stati comunicati gli orari e gli stadi di tutte le gare che determinano le qualificazioni, con le date e le sedi ufficiali. Il programma dettagliato è stato reso pubblico e riguarda le fasi di qualificazione in vista della fase finale.

Ecco tutto il programma completo di orari e stadi, dei playoff mondiali sia del Gruppo europeo, dove c'è l'Italia di Gattuso e il mini-torneo intercontinentale in Messico che assegna altri due posti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mondiali curling femminile 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streamingL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). Europei pallanuoto 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, programma, streamingMancano pochi giorni al via degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in calendario da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia:... Una selezione di notizie su Playoff Mondiali Temi più discussi: L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff. Playoff Mondiali 2026 al via: 16 squadre europee per 4 posti alla prossima Coppa del Mondo, ecco le sfide decisiveScopri il calendario completo dei playoff mondiali 2026: 16 squadre europee si sfidano tra semifinali e finali per conquistare gli ultimi 4 posti. Italia, Galles, Polonia e Danimarca pronti alla sfida ... tag24.it Da domani i playoff per i Mondiali 2026: regolamento, tabellone, orari e dove vederli in tvTra il 26 marzo e il 31 si decidono le ultime sei qualificate ai Mondiali 2026. Non solo Italia in cerca di riscatto: come sono e dove si giocano i percorsi B, C e D in Europa, e i due playoff interco ... corriere.it #Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni x.com Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni - facebook.com facebook