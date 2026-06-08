NAPOLI – “Dove vanno a finire gli amori perduti?” Non è soltanto il titolo del nuovo libro di Pino Tartaglia, ma un interrogativo che attraversa la vita di ciascuno di noi. Pubblicato da Homo Scrivens nella collana Arti, il volume esplora quel territorio fragile e misterioso dove si depositano i ricordi, le assenze, le speranze infrante e le lezioni che ogni esperienza sentimentale lascia in eredità. Un libro che attraversa le fragilità dell’animo umano senza cedere alla tentazione del giudizio, preferendo invece la comprensione e l’ascolto. Psicologo e psicoterapeuta di consolidata esperienza, Tartaglia costruisce un itinerario che si muove tra racconto e riflessione, tra osservazione clinica e narrazione esistenziale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Dove vanno a finire gli amori perduti? Pino Tartaglia indaga le ferite del cuore nel suo nuovo libro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dove vanno a finire gli amori perduti di Pino Tartaglia

Notizie e thread social correlati

“Dove vanno a finire gli amori perduti?”, presentato il nuovo libro di Pino TartagliaMercoledì 26 marzo, presso la casa editrice Homo Scrivens in via Santa Maria della Libera, è stato presentato il nuovo libro di Pino Tartaglia...

“Dove vanno a finire gli amori Perduti” di Pino Tartaglia. Un libro ispirato da racconti veriÈ stato presentato presso la libreria Io Ci Sto il nuovo libro di Pino Tartaglia intitolato “Dove vanno a finire gli amori Perduti”.

Temi più discussi: Dove vanno a finire gli amori perduti di Pino Tartaglia, un libro che emoziona e conquista il pubblico; Canzone napoletana: l’evento speciale all’Arena di Verona per la candidatura Unesco; Edenlandia, nel parco divertimenti arrivano le favole dei pirati e delle principesse; Ciccio Merolla annuncia due concerti a Napoli e Roma: live all’Augusteo e al Largo Venue.

Pino Tartaglia svela il mistero degli amori perduti: un viaggio tra cuore e psicologiaNel suo nuovo libro, lo psicologo Pino Tartaglia esplora il dolore delle separazioni sentimentali e il loro ruolo fondamentale nella crescita emotiva, offrendo una riflessione profonda sul paesaggio a ... cronachedellacampania.it

Dove vanno a finire gli amori perduti di Pino Tartaglia, un libro che emoziona e conquista il pubblicoIl nuovo libro di Pino Tartaglia Dove vanno a finire gli amori Perduti, ha riscosso molto interesse nelle varie presentazioni che si sono svolte a Napoli ... 2anews.it