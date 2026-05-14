Dove vanno a finire gli amori Perduti di Pino Tartaglia Un libro ispirato da racconti veri

È stato presentato presso la libreria Io Ci Sto il nuovo libro di Pino Tartaglia intitolato “Dove vanno a finire gli amori Perduti”. Il volume si ispira a racconti veri e raccoglie storie di amori che si sono conclusi, senza aggiungere interpretazioni o valutazioni. La presentazione ha coinvolto alcuni lettori e appassionati di narrativa, che hanno avuto modo di sfogliare le prime pagine del libro e ascoltare alcune spiegazioni dell’autore.

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