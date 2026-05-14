Dove vanno a finire gli amori Perduti di Pino Tartaglia Un libro ispirato da racconti veri
È stato presentato presso la libreria Io Ci Sto il nuovo libro di Pino Tartaglia intitolato “Dove vanno a finire gli amori Perduti”. Il volume si ispira a racconti veri e raccoglie storie di amori che si sono conclusi, senza aggiungere interpretazioni o valutazioni. La presentazione ha coinvolto alcuni lettori e appassionati di narrativa, che hanno avuto modo di sfogliare le prime pagine del libro e ascoltare alcune spiegazioni dell’autore.
La libreria Io Ci Sto al Vomero ha ospitato la presentazione del nuovo libro di Pino Tartaglia “Dove vanno a finire gli amori Perduti”, che nasce una profonda indagine professionale e racconta diverse storie; episodi di vita quotidiana inquadrati da un punto di vista clinico, analizzandone ove presente il disagio psicologico e i blocchi emotivi. Con l’autore hanno dialogato Chiara Tortorelli, giornalista e scrittrice e il giornalista Gianni Occhiello. “Viviamo un momento difficile, drammatico, sul piano delle relazioni affettive, sentimentali e sociali” – così l’autore Pino Tartaglia nel corso della presentazione. – Amare è diventato illusorio, e il sintomo psicosomatico e la malattia manifestano le insoddisfazioni profonde, l’angoscia esistenziale del vivere, l’incapacità di amare e di dare attenzione al prossimo. 🔗 Leggi su 2anews.it
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