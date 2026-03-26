Dove vanno a finire gli amori perduti? presentato il nuovo libro di Pino Tartaglia

Mercoledì 26 marzo, presso la casa editrice Homo Scrivens in via Santa Maria della Libera, è stato presentato il nuovo libro di Pino Tartaglia intitolato “Dove vanno a finire gli amori perduti?”. L’evento ha coinvolto autori e addetti ai lavori che hanno assistito alla presentazione del volume.

Mercoledì 26 marzo la casa editrice Homo Scrivens, con sede in via Santa Maria della Libera, ha ospitato la presentazione di un nuovo libro di Pino Tartaglia dal titolo “Dove vanno a finire gli amori perduti?”. Dopo i saluti di Aldo Putignano hanno dialogato con l’autore Manuela Morra e Chiara Tortorelli che hanno rivolto domande interessanti stimolando la curiosità del pubblico in sala che ha accolto con stupore e fascino le risposte e le argomentazioni di Pino Tartaglia. La lettura del libro è una riflessione su come il fallimento amoroso si trasformi spesso in insoddisfazione profonda e disagio fisico. Esplora la crisi delle relazioni affettive e la capacità di amare, analizzando come l'incapacità di dare attenzione al prossimo e l'angoscia esistenziale si manifestino attraverso sintomi psicosomatici e malattie. 🔗 Leggi su 2anews.it

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