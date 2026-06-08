Un giudice ha deciso di affidare i figli di una famiglia che vive nel bosco a un'istituzione. La decisione arriva dopo che le autorità avevano valutato la situazione di abbandono e condizioni di vita dei bambini. La famiglia, che vive isolata, era stata al centro di un procedimento legale. La decisione è stata comunicata al Tribunale e ora i minori saranno collocati in strutture adeguate. La vicenda si conclude con l'affidamento dei bambini a un'istituzione.

Il caso della famiglia del bosco entra in una fase decisiva. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia finale della consulente tecnica d’ufficio sul caso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana i cui tre figli si trovano dal 20 novembre in una struttura protetta di Vasto. Ora i giudici avranno circa un mese per decidere sul futuro dei minori. Il nuovo documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli e depositato l’8 giugno, conta circa 50 pagine e si aggiunge alla prima relazione di 196 pagine e alle controdeduzioni di parte, arrivate a circa 300 pagine. La consulente difende il lavoro svolto insieme alla collega Valentina Garrapetta durante i test psicologici e replica alle critiche sollevate dai periti della famiglia, Tonino Cantelmi e Martina Aiello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Dove devono stare i bambini”. Famiglia nel bosco, c’è la svolta

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Primo giorno di scuola per i bambini della famiglia nel bosco, parla la nuova maestra

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Le tossiche che saltano da un fandom all'altro portandosi dietro la loro tossicita'..quella dei fandom di coppia,che per le ship si dimenticano pure della loro famiglia..bravi..vi schiferanno sempre tutti,tossiche curatevi.. x.com