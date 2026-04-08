Famiglia nel bosco la nuova relazione dei periti sui traumi per i bambini | Perché devono tornare uniti

I periti incaricati di valutare il caso di una famiglia coinvolta in un contesto boschivo hanno sottolineato l’urgenza di ricostruire l’unità familiare, evidenziando i traumi vissuti dai bambini. In un rapporto appena depositato, si insiste sulla necessità di evitare ulteriori ritardi nel tentativo di riunire i membri della famiglia. La richiesta si basa sulle valutazioni degli esperti riguardo alle conseguenze psicologiche sui minori, che avrebbero subito un peggioramento dei loro stati emotivi.

«Riunire urgentemente e senza più rinvii la famiglia del bosco ». È l’appello lanciato dai periti di parte al Tribunale per i minorenni dell’Aquila nella nuova relazione, che evidenzia soprattutto la grave carenza di preparazione degli incontri tra i bimbi e i genitori da parte di assistenti sociali ed educatrici, in particolare di mamma Catherine, allontanata dalla casa-famigli a ormai da un mese. «Il protrarsi dell’attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela», scrivono gli psicologi Tonino Cantelmi e Martina Aiello, «mantiene la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l’insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi». 🔗 Leggi su Open.online

«Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia»: la richiesta dei periti e la nuova relazioneRiunire la famiglia nel bosco: questa la richiesta dei periti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

“Sono peggiorati”. Famiglia nel bosco, la relazione dello psichiatra sui bambiniIl caso della cosiddetta famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che riguardano le condizioni psicologiche dei minori...

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