Famiglia nel bosco l' avvocato Simone Pillon in visita alla casa famiglia di Vasto dove si trovano da 6 mesi i tre bambini
Domani mattina alle 11, un avvocato noto per il suo ruolo in casi di tutela familiare si recherà in Abruzzo per visitare una casa famiglia a Vasto. I tre minori, affidati dalla magistratura, sono ospiti della struttura da circa sei mesi. La visita si inserisce in un procedimento legale in corso riguardante la tutela e il benessere dei bambini, che sono stati affidati a questa sistemazione temporanea. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’avvocato e alle autorità coinvolte.
Nella mattinata di domani (martedì 19 maggio), alle ore 11, l'avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, tornerà in Abruzzo, per fare visita alla casa famiglia di Vasto in cui si trovano, da novembre, i tre figli minori della coppia. Nel pomeriggio, sarà nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco, Simone Pillon arriva al casolare di Nathan e Catherine
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