Famiglia nel bosco l' avvocato Simone Pillon in visita alla casa famiglia di Vasto dove si trovano da 6 mesi i tre bambini

Domani mattina alle 11, un avvocato noto per il suo ruolo in casi di tutela familiare si recherà in Abruzzo per visitare una casa famiglia a Vasto. I tre minori, affidati dalla magistratura, sono ospiti della struttura da circa sei mesi. La visita si inserisce in un procedimento legale in corso riguardante la tutela e il benessere dei bambini, che sono stati affidati a questa sistemazione temporanea. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’avvocato e alle autorità coinvolte.

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