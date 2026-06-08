Dovbyk sul mercato la Roma cerca acquirenti | Milan e Fiorentina in corsa ma la pista estera è favorita

Da sololaroma.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha messo in vendita Artem Dovbyk, centravanti ucraino. Sul giocatore ci sono Milan e Fiorentina, ma la pista estera è considerata più favorevole. La società sta valutando offerte da club stranieri, mentre le due squadre italiane hanno manifestato interesse. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto. La cessione di Dovbyk potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

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Artem Dovbyk è un giocatore in vendita. La Roma cerca acquirenti per il centravanti ucraino classe 1997, arrivato due estati fa dal Girona con grandi aspettative e mai riuscito a imporsi sotto la gestione di Gian Piero Gasperini: una stagione condizionata dai problemi fisici, un rendimento al di sotto delle attese e un allenatore che non lo ha mai considerato un punto fermo del progetto. Il risultato è una separazione che si profila già in questa sessione di mercato, con più fronti aperti simultaneamente. Il Trabzonspor apre, la Roma respinge: 10 milioni non bastano. Il primo club ad essersi mosso concretamente è il Trabzonspor: nella giornata di ieri il club turco ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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