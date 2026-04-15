Giuntoli nuova avventura in Serie A? Ci pensa la Roma ma attenzione a quella pista estera!

Dopo aver lasciato la Juventus, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è senza incarico. La Roma ha mostrato interesse per portarlo in Serie A, ma ci sono anche trattative in corso con club esteri. Giuntoli è considerato uno dei dirigenti più apprezzati in Italia. La sua prossima destinazione potrebbe arrivare sia nel campionato nazionale che all’estero. La situazione rimane in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo.

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