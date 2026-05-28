La Juventus si aggrappa a Kenan Yildiz e mette sul mercato i big | Comolli cerca acquirenti per Douglas Luiz
La Juventus ha deciso di mettere in vendita alcuni giocatori, tra cui Douglas Luiz, e si affida a Kenan Yildiz come possibile elemento di rilancio. La società sta cercando acquirenti per il centrocampista e sta valutando le offerte. Contestualmente, il club sta riorganizzando la rosa, considerando anche l'inserimento di Yildiz nel progetto futuro. La strategia mira a rafforzare la squadra e a ottimizzare le risorse disponibili.
La Juventus ha avviato una profonda revisione del proprio organico in vista della prossima stagione sportiva alla Continassa, dove l’amministratore delegato Damien Comolli si trova costretto a pianificare la cessione di diversi elementi di primo piano per far fronte alle pesanti ripercussioni economiche derivanti dal mancata qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato in un approfondimento giornalistico firmato dalla Gazzetta dello Sport, l’assenza dal palcoscenico europeo più prestigioso comporterà per le casse del club bianconero una contrazione drastica degli introiti aziendali, con perdite complessive stimate ufficialmente tra i 55 e i 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
I LOVE JUVENTUS - KENAN YILDIZ RENEWS UNTIL 2030 | PRESS CONFERENCE
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