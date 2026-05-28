La Juventus si aggrappa a Kenan Yildiz e mette sul mercato i big | Comolli cerca acquirenti per Douglas Luiz

Notizia in breve

La Juventus ha deciso di mettere in vendita alcuni giocatori, tra cui Douglas Luiz, e si affida a Kenan Yildiz come possibile elemento di rilancio. La società sta cercando acquirenti per il centrocampista e sta valutando le offerte. Contestualmente, il club sta riorganizzando la rosa, considerando anche l'inserimento di Yildiz nel progetto futuro. La strategia mira a rafforzare la squadra e a ottimizzare le risorse disponibili.