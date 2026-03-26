Douglas Luiz Juventus il centrocampista brasiliano sta convincendo l’Aston Villa Cosa filtra sul suo possibile riscatto

Il centrocampista brasiliano sta attirando l’interesse del club di Torino, che valuta un eventuale riscatto al termine della stagione. Attualmente, il giocatore si sta dimostrando determinante nelle prestazioni della squadra inglese, che ha manifestato interesse a mantenere il suo cartellino. Le trattative tra le parti sembrano essere in fase di definizione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Douglas Luiz Juventus, il centrocampista sta convincendo l’Aston Villa. Cosa filtra sul suo possibile riscatto del brasiliano in estate. La Juve osserva con interesse la rinascita di Douglas Luiz. Dopo il fallimentare prestito al Nottingham Forest, il brasiliano è tornato a gennaio all’ Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Secondo il Corriere dello Sport, l’aria di Birmingham ha rigenerato il calciatore, che ha collezionato 11 presenze condite da un gol al Chelsea e un assist. Il rendimento ritrovato potrebbe spingere il club inglese a esercitare l’opzione di acquisto definitiva a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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