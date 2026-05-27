La Juventus ha deciso di trattenere Douglas Luiz durante la pausa estiva, congelando temporaneamente la cessione. Il centrocampista brasiliano si sta preparando per il raduno estivo della squadra, dando così il via a una fase di valutazione del suo ruolo per la prossima stagione. La decisione arriva dopo una stagione difficile, che non ha soddisfatto le aspettative iniziali. La società esamina ora le opzioni per il suo futuro.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il centrocampista brasiliano rientra alla Continassa dopo un'annata deludente e al di sotto delle aspettative: il nuovo tecnico bianconero vuole osservarlo da vicino nel ritiro prima di fare scelte di mercato. Douglas Luiz si appresta a fare ritorno alla Continassa in vista del raduno estivo della Juventus, aprendo una fase cruciale per la definizione del suo futuro professionale dopo una stagione complessa e vissuta ampiamente al di sotto delle aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus concede un’altra chance a Douglas Luiz: Luciano Spalletti congela la cessione e lo valuta in estate

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