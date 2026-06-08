Dottor House giornalista critica e Hugh Laurie si infuria

(Adnkronos) – Una giornalista critica 'Dottor House' e Hugh Laurie si infuria. Janet Murrey, reporter freelance, ha condiviso sul proprio profilo X un pensiero generale sulla storica serie medical, arrivata alla sua ottava stagione. "In ritardo, ma ho iniziato a guardare la Stagione 1 di Dottor House. È la tessa trama in ogni episodio". "Il paziente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PRESIDENT ALI URGED TO REVERSE TERMINATION OF THE CUBAN MEDICAL BRIGADE. SIGNED LETTER DELIVERED

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