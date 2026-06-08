Hugh Laurie ha risposto alle critiche rivolte a Dr. House dopo oltre dieci anni dalla fine della serie. L’attore ha reagito con una battuta tagliente, smentendo le opinioni negative sul personaggio e sulla serie stessa. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle critiche o sulla risposta di Laurie, ma la sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, dimostrando che il personaggio e la serie continuano a essere oggetto di discussione.

A distanza di oltre dieci anni dalla conclusione di Dr. House – Medical Division, il celebre medico interpretato da Hugh Laurie continua a far discutere. Questa volta, però, non per una diagnosi impossibile o per uno dei suoi celebri scontri con i colleghi, ma per una polemica nata sui social e culminata con una risposta dell’attore diventata rapidamente virale. Tutto è iniziato quando una giornalista, Janet Murray, ha pubblicato una critica (per sua ammissione un po’ tardiva) sulla struttura narrativa della serie. Secondo la sua sintesi, infatti, ogni episodio seguirebbe sempre lo stesso schema: un paziente arriva con una malattia misteriosa, House sbaglia diagnosi una prima volta, poi una seconda, rischia il licenziamento e infine trova la soluzione corretta all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Criticano Dr. House dopo 14 anni, Hugh Laurie interviene e ribalta tutto con una battuta tagliente

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