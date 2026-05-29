Laurie Anderson si è esibita alla Triennale, portando sul palco un nuovo spettacolo. La performance segna un cambio rispetto ai tempi in cui suonava il violino indossando pattini e inserendosi in un cubo di ghiaccio. L’artista ha presentato un nuovo lavoro, mantenendo il suo stile innovativo e sperimentale. La serata ha visto una partecipazione di pubblico interessato alla sua evoluzione artistica.

Sono lontani i tempi in cui Laurie Anderson suonava il violino indossando dei pattini inseriti in un cubo di ghiaccio. Quando si era sciolto tutto e lei non riusciva più a stare in piedi, la performance finiva, l'artista crollava: si chiama "Duets on ice", e fu messa in scena per la prima volta per strada a New York nel 1974. Nel 1983 alla Brooklyn Academy di Musica fu presentato "United States", un disco di otto ore in cui la canzone più importante è "O Superman", un appello contro la manipolazione della cultura da parte dei media. "Avevo prodotto il disco da sola, in mille copie, con l'idea di venderlo per posta. Poi mi è arrivato un ordine da 40mila copie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "The Republic of Love": Laurie Anderson si esibisce in Triennale

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