Dopo l' addio a Fdi Steve Stellato ufficializza l' adesione alla Lega

Notizia in breve

Steve Stellato, due settimane dopo aver lasciato Fratelli d’Italia, ha annunciato ufficialmente il suo passaggio alla Lega. La decisione è stata comunicata tramite comunicato stampa e si inserisce nel quadro delle recenti adesioni di esponenti politici a questo partito. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di adesione o sulle motivazioni specifiche di questa scelta. La sua presenza nel partito sarà ufficializzata nelle prossime settimane.