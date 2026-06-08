Dopo l' addio a Fdi Steve Stellato ufficializza l' adesione alla Lega
Steve Stellato, due settimane dopo aver lasciato Fratelli d’Italia, ha annunciato ufficialmente il suo passaggio alla Lega. La decisione è stata comunicata tramite comunicato stampa e si inserisce nel quadro delle recenti adesioni di esponenti politici a questo partito. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di adesione o sulle motivazioni specifiche di questa scelta. La sua presenza nel partito sarà ufficializzata nelle prossime settimane.
A due settimane dall'addio a Fratelli d'Italia, Steve Stellato trova una nuova ‘casa’. E' stato ufficializzato il suo ingresso nella Lega. Per Stellato, candidato al consiglio regionale nello scorso autunno, quindi un cambio di casacca ma sempre all'interno del centrodestra.Si tratta del secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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