Vannacci dopo addio alla Lega possibilità di entrare in FdI il Generale | Zaia e Fontana sempre polemici con me – RETROSCENA

Dopo aver lasciato la Lega, il Generale ha parlato di possibili contatti con il partito di Giorgia Meloni, rivelando che Zaia e Fontana sono stati spesso polemici nei suoi confronti. La notizia circolava da settimane e riguarda un possibile ingresso in Fratelli d’Italia. Vannacci ha anche commentato le dinamiche interne e le tensioni con alcuni esponenti politici, senza entrare in dettagli specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui