Vannacci dopo addio alla Lega possibilità di entrare in FdI il Generale | Zaia e Fontana sempre polemici con me – RETROSCENA
Dopo aver lasciato la Lega, il Generale ha parlato di possibili contatti con il partito di Giorgia Meloni, rivelando che Zaia e Fontana sono stati spesso polemici nei suoi confronti. La notizia circolava da settimane e riguarda un possibile ingresso in Fratelli d’Italia. Vannacci ha anche commentato le dinamiche interne e le tensioni con alcuni esponenti politici, senza entrare in dettagli specifici.
Vannacci svela un retroscena circolato nelle ultime settimane su possibili contatti con il partito di Giorgia Meloni dopo l’uscita dalla Lega. “Ci sono stati dei contatti” con FdI, rivela il generale, aggiungendo che “abbiamo discusso anche di Europee” Roberto Vannacci ha commentato l’addio a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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