Fratelli d' Italia lascia Steve Stellato Le Regionali e poi l' addio al partito

Un esponente di Fratelli d'Italia ha annunciato il suo addio al partito, lasciando anche le candidature alle elezioni regionali. Nel messaggio, ha ringraziato per l’esperienza e ha parlato di rispetto reciproco, ma ha comunicato la volontà di lasciare il partito. La comunicazione ha provocato una reazione nel panorama politico locale, creando una svolta significativa.

Un lungo messaggio dai toni concilianti, pieno di ringraziamenti e riferimenti al “rispetto reciproco”, ma che nel mondo politico casertano ha avuto l’effetto di una vera e propria scossa. Steve Stellato, ex candidato alle Regionali con Fratelli d'Italia, ha ufficializzato la sua uscita dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: i voti partito per partitoI sondaggi politici segnano un calo per Fratelli d’Italia, che scende al 28,4%, il livello più basso dalle elezioni europee.

Un rogo devasta il ristorante di Joe Formaggio: poche ore prima l'addio a Fratelli d'Italia e l'ingresso nel partito di VannacciNella notte tra lunedì e martedì, un incendio di grandi dimensioni ha interessato il ristorante \