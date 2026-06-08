Dopo la prima cerimonia a Londra Dua Lipa e Callum Turner hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola in Sicilia

Da amica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una cerimonia molto riservata a Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia, presso Villa Valguarnera a Bagheria. L’evento ha coinvolto circa 200 invitati e si è svolto dopo due giorni di festeggiamenti. La coppia ha scelto questa location per celebrare il loro matrimonio in grande stile, con un ricevimento che ha concluso le celebrazioni.

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Dopo la prima, riservatissima cerimonia a Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio in grande stile a Villa Valguarnera, a Bagheria, davanti a circa 200 invitati, dopo due giornate di festeggiamenti. Una cerimonia che ha trasformato la Sicilia in un palcoscenico internazionale per un lungo fine settimana, tra ricevimenti, feste e qualche polemica da parte dei residenti per il centro di Palermo blindato. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: ricevimento tra aneletti e cannoli. Al netto delle proteste, quello di Dua Lipa e Callum Turner è stato a tutti gli effetti uno dei matrimoni più importanti (e imponenti) celebrati a Palermo negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Amica.it

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