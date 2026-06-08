Dopo una cerimonia molto riservata a Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia, presso Villa Valguarnera a Bagheria. L’evento ha coinvolto circa 200 invitati e si è svolto dopo due giorni di festeggiamenti. La coppia ha scelto questa location per celebrare il loro matrimonio in grande stile, con un ricevimento che ha concluso le celebrazioni.

Dopo la prima, riservatissima cerimonia a Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio in grande stile a Villa Valguarnera, a Bagheria, davanti a circa 200 invitati, dopo due giornate di festeggiamenti. Una cerimonia che ha trasformato la Sicilia in un palcoscenico internazionale per un lungo fine settimana, tra ricevimenti, feste e qualche polemica da parte dei residenti per il centro di Palermo blindato. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: ricevimento tra aneletti e cannoli. Al netto delle proteste, quello di Dua Lipa e Callum Turner è stato a tutti gli effetti uno dei matrimoni più importanti (e imponenti) celebrati a Palermo negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo la prima cerimonia a Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola in Sicilia

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La boda de Dua Lipa y Callum Turner desata tres días de festejos en Sicilia, Italia

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Dua Lipa e Callum Turner, le nozze private a Londra, il matrimonio a Palermo, la storia d’amoreDua Lipa e Callum Turner si sono sposati in due occasioni distinte: una cerimonia privata a Londra e un matrimonio a Palermo.

Oggi Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, prima della grande festa in SiciliaDua Lipa e Callum Turner si sono sposati sabato mattina a Londra, presso l’Old Marylebone Town Hall.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo); Dopo il matrimonio con rito civile a Londra, la popolare cantante Dua Lipa e il modello Callum Turner festeggeranno le loro nozze in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, blindate con tanto di patti di riservatezza per chi sarà impegnato nell’organizzazione e nelle c; Tra Donatella Versace e Charli XCX: dentro la prima notte del matrimonio di Dua Lipa.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati! La coppia ha scelto una cerimonia civile presso l'Old Marylebone Town Hall di Londra che si è svolta nella mattina di sabato 30 maggio. La cerimonia privata arriva una settimana prima dei tre giorni di festeggiamenti x.com

Dua e Callum Turner durante e dopo la loro cerimonia di matrimonio a Londra - IG Giugno 2026 reddit

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