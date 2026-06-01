Dua Lipa e Callum Turner le nozze private a Londra il matrimonio a Palermo la storia d’amore

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in due occasioni distinte: una cerimonia privata a Londra e un matrimonio a Palermo. La cantante e l’attore hanno condiviso momenti della loro relazione in pubblico, senza commentare ufficialmente. Nel frattempo, le riprese di “Bond 26”, il nuovo film con protagonista James Bond diretto da Denis Villeneuve, sono state temporaneamente sospese.

L’inizio delle riprese di “Bond 26”, l’ennesimo capitolo della saga dedicata all’agente segreto James Bond e diretto da Denis Villeneuve, può attendere. Il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di 007 e prendere il testimone da Daniel Craig — l’attore inglese Callum Turner, 36 anni già noto per i ruoli in “The Capture” e “Animali fantastici” — ha infatti un altro impegno: girare il film della sua vita. L’attore si è infatti sposato in gran segreto a Londra con la cantante Dua Lipa ed è pronto a pronunciare il secondo “sì” in Italia con un matrimonio da favola, che si celebrerà il prossimo weekend in Sicilia. Dua Lipa e Callum Turner, la storia d’amore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Dua Lipa and Callum Turner Are MARRIED!

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