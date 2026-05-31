Oggi Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra prima della grande festa in Sicilia

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati sabato mattina a Londra, presso l’Old Marylebone Town Hall. La cerimonia si è svolta in un luogo noto per i matrimoni di personaggi famosi. Dopo il matrimonio, i due hanno programmato di partecipare a una festa in Sicilia. La notizia è stata riportata da Daily Mail e The Sun.

Dua Lipa ha sposato Callum Turner sabato mattina a Londra, presso l’Old Marylebone Town Hall, luogo celebre per i matrimoni vip, secondo quanto riportano Daily Mail e The Sun. In vista della loro tre giorni di festeggiamenti in Italia la prossima settimana, la coppia ha celebrato il rito civile in forma privata, con amici e famiglia. Una cerimonia intima, con circa otto invitati tra amici stretti e familiari, seguita dalla classica uscita tra i coriandoli. Il tutto completato dal rispetto di una tradizione molto british: la fuga in un taxi nero londinese. Questo matrimonio segreto conferma la voglia di riservatezza di Dua e Callum, per quanto la loro fama consenta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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MOMENT: Dua Lipa and Callum Turner make red carpet appearance in Berlin

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