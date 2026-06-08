Cesare Cremonini ha concluso con due concerti sold out al Circo Massimo di Roma. Dopo questa serie di eventi, sono state programmate tre ulteriori date per chiudere il tour Cremonini Live26. La tournée prosegue con l’obiettivo di pianificare il futuro artistico.

R oma, 8 giu. (askanews) – Cesare Cremonini fa il “pieno” al Circo Massimo di Roma, con una doppia data da tutto esaurito. Annuncia l’uscita di un album, entro la fine dell’anno, un disco che definisce «di rottura», e che segnerà la fine dei live nelle grandi location. «Basta lustrini. Questi sono gli ultimi 5 concerti dai grandi numeri », dice l’artista bolognese, che ha infiammato la Capitale. Prima del live ha voluto raccontare il suo nuovo progetto, e come il sassofono, uno strumento che ha imparato in pochi mesi, è stato il suo medicinale per la rinascita dopo un periodo difficile. Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista. guarda le foto «Sono qua per annunciarvi che ho pronto un album, che ho realizzato in questo periodo, un album molto importante che uscirà entro la fine dell’anno – racconta Cremonini -. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il doppio successo del Circo Massimo ancora 3 date per chiudere il Cremonini Live26 e programmare il futuro

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