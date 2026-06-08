Un supertestimone, amico di uno degli imputati, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia. La comunicazione riguarda la vicenda della strage di Erba, avvenuta nel 2006. La lettera si concentra su dettagli relativi alle indagini e ai processi in corso. La procura ha avviato verifiche sulle dichiarazioni del testimone, che potrebbero influenzare l’iter giudiziario. Non sono stati resi noti ulteriori contenuti della missiva o eventuali sviluppi successivi.

Dopo Garlasco, potrebbe esserci una svolta giudiziaria anche sulla strage di Erba, che ha visto condannato Olindo Romano e Rosa Bazzi per l’uccisione di Raffaella Castagna (30 anni), del figlio Youssef di 2 anni, della nonna Paola Galli (57 anni) e Valeria Cherubini (55 anni), vicina di casa intervenuta dopo aver sentito le urla dall’abitazione laterale. Dopo una serie di richieste rimaste senza esito, Abdi Kais, indicato dalla difesa dei coniugi Romano, come “supertestimone” mai escusso (per la dichiarata inammissibilità della revisione) nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Erba, ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministero della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dopo Garlasco, possibile svolta nella strage di Erba: il supertestimone amico di Marzouk scrive a Nordio

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Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi

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