Il ministro della Giustizia ha commentato la vicenda giudiziaria di un uomo condannato in un caso di omicidio dopo due assoluzioni precedenti. Nordio ha definito la situazione paradossale, chiedendosi come sia stato possibile arrivare a una condanna in presenza di due pronunce di assoluzione. La questione riguarda la compatibilità tra il principio della presunzione di innocenza e le decisioni precedenti di assoluzione in un procedimento penale.

“Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un convegno, è intervenuto sul caso di Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. “Una situazione paradossale” Il ministro ha definito la vicenda una “situazione paradossale”, sottolineando le criticità dell’attuale sistema: “Questa situazione nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile”. Secondo Nordio, infatti, l’attuale impianto normativo consente che “una persona assolta in primo grado e in secondo grado possa, senza l’intervento di nuove prove, essere poi condannata”.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Garlasco, Nordio: “Condanna dopo due assoluzioni? Situazione paradossale. Come è stato possibile?”

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