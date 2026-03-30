dopo 36 anni tra sirene e interventi lo storico capo reparto saluta i vigili del fuoco e va in pensione

Dopo quasi 36 anni di servizio, il capo reparto dei Vigili del fuoco ha concluso la sua carriera. Entrato nel corpo il 1° agosto 1990, ha ricoperto il ruolo di responsabile di reparto fino al pensionamento il 1° aprile 2026, raggiunti i limiti di età. Durante il suo percorso professionale ha partecipato a numerosi interventi di emergenza, tra sirene e operazioni di soccorso.

Conclusa una lunga carriera iniziata nel 1990, tra dedizione e passione. Applausi e commozione all’ultimo cambio turno per il capo reparto Si chiude dopo quasi 36 anni di servizio la carriera di Agostino Merli, capo reparto dei Vigili del fuoco, entrato nel corpo il 1° agosto 1990 e in pensione dal 1° aprile 2026 per raggiunti limiti di età. Un percorso professionale lungo e caratterizzato da passione e dedizione per un mestiere svolto con grande senso del dovere. Nel corso degli anni Merli è diventato un punto di riferimento per colleghi e squadra. Particolarmente emozionante il momento dell’ultimo cambio turno, quando i colleghi lo hanno salutato con affetto e riconoscenza, rendendo omaggio a una carriera spesa al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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