Al Bif&st di Bari, dal 29 marzo, è stata presentata una versione restaurata del film “Il posto dell’anima”, diretto nel 2003 da Riccardo Milani. Il film torna nelle sale a 23 anni dalla sua uscita, portando nuovamente sul grande schermo una storia che affronta il tema della dignità del lavoro.

“ Il posto dell’anima “, girato nel 2003 da Riccardo Milani, torna nelle sale dal 29 marzo in una versione restaurata, presentata al Bif&st di Bari. È la storia di tre operai, Antonio, Salvatore e Mario, che reagiscono, ciascuno a suo modo, alla notizia della chiusura della fabbrica di pneumatici in cui lavorano. Il film si interroga sul diritto al lavoro, raccontando le diverse reazioni di quando si rischia di perderlo. A presentare il film restaurato davanti ai 1800 spettatori del teatro Petruzzelli i protagonisti del film, Silvio Orlando, Paola Cortellesi e Michele Placido. Con loro il regista Riccardo Milani, che ha affermato: “Abbiamo realizzato questa pellicola nonostante non fosse semplice farla accettare, farla produrre, metterla in piedi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bif&st 2026, "Il posto dell’anima" in sala 23 anni dopo: “L’attualità della lotta per la dignità del lavoro”

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