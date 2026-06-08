Dopo 13 sezioni Comanducci 55% e Ceccarelli 45%
Dopo 13 sezioni su 13, Marcello Comanducci guida con il 55% delle preferenze, mentre Vincenzo Ceccarelli ottiene il 45%. Comanducci mantiene un vantaggio di circa 330 voti, consolidando la sua posizione in corsa. Ceccarelli sembra aver ridotto leggermente il divario, ma il candidato di centrodestra resta in testa. La gara prosegue con ancora sezioni da scrutinare.
Marcello Comanducci resta avanti dopo 13 sezioni scrutinate (330 voti di distacco circa). Il candidati di centrodestra resta saldamente in testa, anche se il Vincenzo Ceccarelli recupera un po' di terreno. Al momento la situazione è di 55% contro 45%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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