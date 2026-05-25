Prosegue lo spoglio e dopo 32 sezioni Comanducci resta sopra al 44 per cento

Prosegue lo spoglio: sono 32 le sezioni scrutinate e Comanducci continua a mantenere il suo vantaggio, con il 44,43 per cento dei voti (5915 in termini assoluti). Ceccarelli lo segue con il 32,25 per cento e Donati a ruota con il 19,76 per cento. 1,99 per cento le preferenze espresse per Serena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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