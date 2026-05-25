Terza proiezione | Comanducci al 45,5 per cento Ceccarelli 33,1
Secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del 15% del campione, il candidato del centrodestra ottiene il 45,5% delle preferenze, mentre quello del campo largo si ferma al 33,1%.
Terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai: con una copertura del campione del 15%, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci si attesta al 45,5%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 33,1%. Marco Donati (Scelgo Arezzo, Noi oggi per domani, Azione, Più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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