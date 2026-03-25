Una donna investita da un furgone sulle strisce pedonali di viale Miramare il 12 febbraio è deceduta dopo più di un mese di coma. L’incidente si è verificato in una giornata di metà febbraio e la donna è rimasta in condizioni critiche fino al decesso in ospedale. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

L'incidente è avvenuto lo scorso 12 febbraio e da quel giorno la 49enne era ricoverata a Cattinara. Il 22enne che guidava il mezzo è ora indagato per omicidio stradale È morta in ospedale la donna investita da un furgone sulle strisce in viale Miramare lo scorso 12 febbraio. Era ricoverata in coma all’ospedale di Cattinara da un mese. Si chiamava Barbara Semeraro e aveva 49 anni, di professione era psicologa e lavorava in una cooperativa sociale in qualità di operatrice a fianco delle persone disabili, ma esercitava anche in privato come psicoterapeuta. Lascia una figlia minore. Il 12 febbraio scorso Barbara Semeraro stava attraversando il passaggio pedonale all’altezza del cavalcavia di Barcola, quando è stata travolta da un furgone Fiat Scudo guidato da un 22enne (attualmente indagato per omicidio stradale). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Morta dopo oltre un mese di coma la donna investita in viale Miramare

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