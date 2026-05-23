Donna investita da un' auto in viale Berenini | 61enne in ospedale

Una donna di 61 anni è stata investita da un'auto sabato mattina in viale Berenini a Parma. È stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche sull'incidente. La vettura coinvolta è stata sottoposta a controlli. La donna ha riportato ferite che richiedono cure mediche e si trova sotto osservazione.

Una donna di 61 anni è stata investita da un'auto nella mattinata di sabato 23 maggio in viale Berenini a Parma. Le cause dell'incidente, che ha provocato il ferimento lieve del pedone, sono al vaglio degli agenti della polizia locale. La donna si trova al pronto soccorso del Maggiore per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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