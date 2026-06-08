Domenica gratuita nei siti culturali della Regione | oltre 25mila i visitatori

Domenica gratuita nei siti culturali della Regione Sicilia con oltre 25.000 visitatori. Musei e parchi archeologici hanno registrato un afflusso elevato durante questa giornata, che permette l'accesso senza costi. I numeri indicano una forte partecipazione, con un incremento rispetto alle giornate ordinarie. La giornata si è svolta in modo regolare, senza segnalazioni di problemi o disagi. L’iniziativa si ripeterà nel prossimo mese.

Migliaia di visitatori hanno affollato musei e parchi archeologici siciliani in occasione della prima domenica del mese, quando l'ingresso è gratuito. L'assessore regionale ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha commentato positivamente i dati: "Stiamo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Domenica gratis in Toscana: cosa visitare senza biglietto

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