Turisti in miniera | tour ed eventi culturali nei siti dismessi in tutta Italia
In tutta Italia, i turisti visitano miniere dismesse per partecipare a tour e eventi culturali. Le escursioni spaziano da gallerie sotterranee a terrazze con vista sul mare, passando per miniere di salgemma ormai chiuse. Questi siti, spesso restaurati o preservati, sono meta di visitatori interessati a scoprire il passato industriale e minerario del paese. Le attività si svolgono in ambienti aperti o sotterranei, con guide che illustrano le caratteristiche storiche e tecniche dei luoghi.
I turisti? In miniera. Che si tratti di un’escursione in una galleria che finisce su una terrazza a picco sul mare o in una miniera di salgemma ormai in disuso, non fa differenza. Per molti siti minerari dove la produzione si è fermata da anni per esaurimento del filone produttivo o, molto più semplicemente, perché non più sostenibili, è iniziato un nuovo corso all’insegna del turismo e della cultura. Proprio le miniere il cui corso non è più la produzione ma la conoscenza saranno al centro delle iniziative, in programma il 30 e il 31 maggio, previste dalla XVIII giornata delle miniere. Un appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione e alla promozione del turismo minerario come patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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