Beni culturali tornano le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della Regione

Anche nel 2026, i musei e i siti archeologici della Regione saranno aperti gratuitamente in alcune giornate. Questa iniziativa coinvolge diversi luoghi della cultura e permette l’accesso senza costi, seguendo il calendario stabilito ogni anno. Le giornate di ingresso gratuito si ripetono in modo regolare, offrendo l’opportunità di visitare vari beni culturali senza pagare il biglietto. La Regione conferma così l’impegno nel promuovere la fruizione del patrimonio culturale pubblico.

Si rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Giornata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate 8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e parchi archeologici della SiciliaA sottolineare il senso dell’iniziativa è l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, nella foto d’apertura, che evidenzia come l’8 marzo rappresenti un... A Pasqua ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici regionaliIngresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Beni culturali, una riforma a metà; Appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Tornano in Sardegna due reperti archeologici rubati e venduti all’asta a New York: consegnati al museo di Nuoro. Beni culturali, Scarpinato: Tornano le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della RegioneSi rinnova anche per il 2026 il consueto appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione delle festività nazionali, il 25 a ... ilsicilia.it Estate 2025, tornano le aperture serali estive del Vittoriano di RomaDopo il successo dello scorso anno, il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia rinnova per l’estate 2025 le aperture serali straordinarie del Vittoriano, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di ... exibart.com PROGRAMMA DI LOTTA DEL DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI! -> Scorri le slides per scoprire il programma di lotta e i nostri candidati di Beni Culturali 5-6-7 MAGGIO VOTA E LOTTA CON CAMBIARE ROTTA! - facebook.com facebook Quarta edizione del dialogo sulla cooperazione tra città gemellate Italia-Cina si è tenuto mercoledì a Roma, mentre giovedì a Perugia si è svolto il Dialogo tra le città storiche e culturali d'Italia e della Cina 2026, con l'obiettivo di rafforzare amicizia e cooperazio x.com