Domani si presenta la nuova stagione ma al Teatro Carcano scoppia la protesta dei lavoratori
Mentre il teatro Carcano di Milano si prepara a presentare la nuova stagione domani, i lavoratori hanno inviato una nota di protesta. La comunicazione riguarda il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria e la richiesta di un minimo di welfare aziendale che coinvolga tutti i dipendenti. La protesta si concentra sulla condizione dei lavoratori e sulla mancanza di aggiornamenti sui contratti collettivi. Non sono stati annunciati interventi o risposte da parte della proprietà.
Mentre la presentazione della prossima stagione del teatro Carcano di Milano è fissata per domani, 9 giugno, i lavoratori hanno inviato una nota per criticare il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria e per chiedere alla proprietà un ‘minimo’ welfare aziendale che coinvolga tutti i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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