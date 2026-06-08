Domani si presenta la nuova stagione ma al Teatro Carcano scoppia la protesta dei lavoratori

Notizia in breve

Mentre il teatro Carcano di Milano si prepara a presentare la nuova stagione domani, i lavoratori hanno inviato una nota di protesta. La comunicazione riguarda il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria e la richiesta di un minimo di welfare aziendale che coinvolga tutti i dipendenti. La protesta si concentra sulla condizione dei lavoratori e sulla mancanza di aggiornamenti sui contratti collettivi. Non sono stati annunciati interventi o risposte da parte della proprietà.