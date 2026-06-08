Domani si presenta la nuova stagione ma al Teatro Carcano scoppia la protesta dei lavoratori

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mentre il teatro Carcano di Milano si prepara a presentare la nuova stagione domani, i lavoratori hanno inviato una nota di protesta. La comunicazione riguarda il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria e la richiesta di un minimo di welfare aziendale che coinvolga tutti i dipendenti. La protesta si concentra sulla condizione dei lavoratori e sulla mancanza di aggiornamenti sui contratti collettivi. Non sono stati annunciati interventi o risposte da parte della proprietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mentre la presentazione della prossima stagione del teatro Carcano di Milano è fissata per domani, 9 giugno, i lavoratori hanno inviato una nota per criticare il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria e per chiedere alla proprietà un ‘minimo’ welfare aziendale che coinvolga tutti i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francesca Bridgerton & Michaela–La mujer que no debía amar |Fanfic Franchaela GL Bridgerton|Parte 2

Video Francesca Bridgerton & Michaela–La mujer que no debía amar |Fanfic Franchaela GL Bridgerton|Parte 2

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si presenta la nuova stagione “Oltrepassa”: al Teatro Biondo serata evento gratuita tra musica, danza e racconti

Natuzzi: la protesta dei lavoratori Iniziata stamattina, da domani scioperiStamattina, gli operai dello stabilimento hanno iniziato una protesta che si protrarrà anche nei prossimi giorni.

Argomenti più discussi: SCHEDA BIANCA Dal 14 al 25 aprile 2027 - AMBRA JOVINELLI; Presentazione al pubblico della stagione 2026/2027 del Teatro Carcano; ISMO al Teatro Carcano il 15 giugno 2026; ISMO arriva per la prima volta in Italia: il 'comico più divertente del mondo' in scena a Milano con il Perseverance Tour -.

teatro carcano domani si presenta laDomani si presenta la nuova stagione, ma al Teatro Carcano scoppia la protesta dei lavoratoriLa nota dei sindacati alla vigilia del lancio del cartellone: Aumenti salariali insufficienti a Milano, negato anche il welfare minimo ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web