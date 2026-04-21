Stamattina, gli operai dello stabilimento hanno iniziato una protesta che si protrarrà anche nei prossimi giorni. La mobilitazione, promossa dalla Fillea-Cgil, è stata caratterizzata da una partecipazione numerosa e convinta tra i lavoratori. A causa di questa protesta, sono stati annunciati scioperi che continueranno nelle giornate successive. La manifestazione interessa gli impianti dell’azienda coinvolta.

Di seguito la comunicazione Fillea-Cgil: Questa mattina è iniziata dagli stabilimenti della Natuzzi la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori con una partecipazione forte, consapevole e determinata. Una proposta aziendale che continuiamo a giudicare irricevibile, perché peggiorativa e incapace di dare un futuro vero al lavoro e al territorio. Non siamo davanti a un piano industriale credibile, ma a un’impostazione che punta su delocalizzazioni, ridimensionamento produttivo, ammortizzatori sociali, esodi incentivati e ulteriore precarizzazione. La conferma della chiusura di Jesce 2 rappresenta un passaggio gravissimo, perché colpisce non solo chi lavora in quello stabilimento, ma l’intero tessuto produttivo della Murgia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Natuzzi: la protesta dei lavoratori Iniziata stamattina, da domani scioperi

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