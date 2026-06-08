Una donna di Urbino ha raccontato di aver sofferto per sei mesi di dolori lancinanti, pancia gonfia e stanchezza inspiegabile, senza ricevere risposte dai medici. Dopo aver insistito, le è stata diagnosticata un’endometriosi, ma solo dopo un lungo periodo di attesa e di sminuimenti da parte del personale sanitario. La paziente ha sottolineato di aver dovuto affrontare un percorso difficile senza essere ascoltata adeguatamente.

URBINO - Per mesi ha convissuto con una stanchezza inspiegabile, dolori continui e la sensazione di non essere ascoltata. Oggi, a 26 anni, Margherita Alario, siciliana trapiantata a Urbino, è riuscita a dare un nome a tutto questo: endometriosi. La malattia Ma arrivare alla diagnosi non è stato semplice. Tutto è iniziato circa un anno fa. «Dormivo anche 15 ore al giorno ed ero comunque stanca», racconta. Barista e impegnata nel settore dei catering, era abituata a ritmi intensi e a lavori fisicamente impegnativi. Poi qualcosa è cambiato. «Ho perso tantissima forza fisica, non riuscivo più a tenere il ritmo e ho dovuto ridurre drasticamente il lavoro». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dolori lancinanti, pancia gonfia e zero risposte. Urbino, Margherita Alaria racconta: «Sminuivano, era endometriosi. Sei mesi d'attesa per la visita»

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Dolori lancinanti, pancia gonfia e 0 risposte: «Sminuivano, era endometriosi. 6 mesi per la visita»

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