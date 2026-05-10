Una donna di 53 anni, residente in provincia di Piacenza ma originaria di Casandrino, ha trascorso sette mesi con dolori intensi e persistenti all’addome. Dopo vari accertamenti e interventi medici, è stata trovata una coppia di forbici chirurgiche rimaste accidentalmente nel suo corpo. La scoperta è avvenuta in seguito a una serie di esami e visite, che hanno portato alla rivelazione di un corpo estraneo dimenticato dopo un intervento in una clinica privata a Napoli.

Una donna di 53 anni, originaria di Casandrino ma residente in provincia di Piacenza, ha scoperto solo dopo sette mesi di sofferenze atroci che dentro il suo addome erano state dimenticate un paio di forbici chirurgiche a seguito di un intervento in una clinica privata a Napoli.La paziente era stata sottoposta a un intervento di addominoplastica lo scorso ottobre. L’operazione sembrava riuscita, ma da subito la donna aveva iniziato a provare dolori lancinanti e malessere continuo. Nonostante i forti disturbi, solo pochi giorni fa una TAC ha rivelato l’incredibile errore: un paio di forbici in acciaio erano rimaste all’interno del suo corpo per oltre 200 giorni, mettendo gravemente a rischio la sua vita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Napoli, sette mesi di dolori lancinanti. La scoperta: cosa c'era dentro al suo corpo

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Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacNapoli, 9 maggio 2026 – Il chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente dopo l’operazione.

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