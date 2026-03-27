Gonfia e dolorante in poche ore | cos’è l’endobelly la pancia da endometriosi che ancora pochi conoscono

Da cultweb.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’endobelly, una condizione caratterizzata da gonfiore e dolore addominale che si sviluppa in poche ore, rappresenta una manifestazione dell’endometriosi ancora poco nota. Questa problematica può causare disagio intenso e limitazioni nella vita quotidiana di chi ne è affetto. Nonostante la sua diffusione, l’endobelly rimane un fenomeno poco riconosciuto e studiato nel panorama medico.

L’endobelly è una manifestazione dell’endometriosi ancora poco conosciuta ma estremamente invalidante per chi ne soffre. Il termine nasce dalla contrazione di endometriosis e belly, e descrive un gonfiore addominale acuto, visibilmente evidente e spesso doloroso, che può far apparire l’addome simile a quello di una donna incinta. Personaggi pubblici come Giorgia Soleri hanno contribuito a portare l’attenzione su questa condizione, raccontando la propria esperienza con l’endometriosi e sensibilizzando migliaia di donne che vivono quotidianamente gli stessi sintomi. Si tratta di una condizione sottovalutata ma affrontabile, che richiede un approccio completo che combini strategia medica, alimentazione corretta e trattamenti personalizzati per migliorare concretamente la qualità della vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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