Dodge Charger torna in Europa opzione multi-energia per la storica muscle car

La Dodge Charger torna in Europa per celebrare i suoi 60 anni, presentando una nuova generazione che mantiene lo spirito e le caratteristiche di sempre. La muscle car, nota per le prestazioni, si propone ora anche come opzione multi-energia, offrendo diverse motorizzazioni. La rinnovata Charger conserva il carattere distintivo e il DNA orientato alla potenza, confermando la sua presenza nel mercato europeo dopo anni di assenza.

(Adnkronos) – La Dodge Charger festeggia i suoi 'primi 60 anni' e torna in Europa con una nuova generazione che conferma lo spirito, il carattere e il DNA orientato alle prestazioni che hanno sempre definito questo modello. Introdotta nel 1966 durante l’epoca d’oro delle muscle car, la Charger si distingueva per la sua silhouette fastback,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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¡El Dodge Charger de gasolina regresó para salvar el músculo americano!

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