Ford frena sul tutto elettrico in Europa torna la strategia multi-energia

Ford ha deciso di ridimensionare il suo impegno nella mobilità completamente elettrica in Europa, adottando una strategia multi-energia. La casa automobilistica ha lasciato da parte il piano di un passaggio totale all’elettrico, dopo aver subito perdite di quote di mercato e aver investito ingenti risorse economiche nel settore. Questa scelta arriva dopo che altri costruttori avevano già rivisto le proprie strategie e sembra segnare un cambiamento rispetto alle politiche di precedenti anni.

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Pur con un certo ritardo, costato importanti quote di mercato e fior fior di milioni di euro, anche Ford si unisce ai costruttori che hanno deciso di ridimensionare il loro approccio alla mobilità elettrica. Il risultato è una profonda revisione strategica e industriale dell’Ovale Blu per il vecchio continente (mentre nel nuovo si continuano a vendere motori V8 e truck grandi come piccoli autobus). L’obiettivo del “tutto elettrico”? Lasciato da una parte per abbracciare una più “prudenziale” e vendibile gamma di prodotti multi-energia, “prodotti in Europa per l’Europa”. Sicché il nuovo piano industriale prevede il debutto di cinque novità entro il 2029, tra cui una versione mignon dell’iconica Bronco, assemblata in Spagna, nello stabilimento di Valencia (che potrebbe essere condiviso con Geely per far quadrare i costi) a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford frena sul “tutto elettrico”, in Europa torna la strategia multi-energia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My 2026 Tesla Model 3 Standard First Drive... We Have A Problem Sullo stesso argomento Ford frena sull’elettrico, torna la strategia multi-energia in EuropaPur con un certo ritardo, costato importanti quote di mercato e fior fior di milioni di euro, anche Ford si unisce ai costruttori che hanno deciso di... Lombardia controcorrente: +6% di investimenti esteri mentre l'Europa frena. Al via la nuova strategia 2026In un panorama macroeconomico globale segnato dall'incertezza, con il Fondo Monetario Internazionale che rivede al ribasso le stime di crescita per...