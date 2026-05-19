Ford ha annunciato una modifica nella sua strategia in Europa, ritornando a un approccio multi-energia invece di puntare esclusivamente sui veicoli elettrici. La decisione segue un periodo di investimenti significativi e di perdita di quote di mercato, legati alla fase di transizione verso la mobilità elettrica. La casa automobilistica ha così scelto di adottare un metodo più diversificato, combinando diverse tecnologie di propulsione per i propri modelli in risposta alle sfide del settore.

Pur con un certo ritardo, costato importanti quote di mercato e fior fior di milioni di euro, anche Ford si unisce ai costruttori che hanno deciso di ridimensionare il loro approccio alla mobilità elettrica. Il risultato è una profonda revisione strategica e industriale dell’Ovale Blu per il vecchio continente (mentre nel nuovo si continuano a vendere motori V8 e truck grandi come piccoli autobus). L’obiettivo del “tutto elettrico”? Lasciato da una parte per abbracciare una più “prudenziale” e vendibile gamma di prodotti multi-energia, “prodotti in Europa per l’Europa”. Sicché il nuovo piano industriale prevede il debutto di cinque novità entro il 2029, tra cui una versione mignon dell’iconica Bronco, assemblata in Spagna, nello stabilimento di Valencia (che potrebbe essere condiviso con Geely per far quadrare i costi) a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ford frena sull’elettrico, torna la strategia multi-energia in Europa

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